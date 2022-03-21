Володин: конгресс США обязан объявить импичмент Байдену

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что президент США Джо Байден финансирует неонацистский батальон «Азов».

Об этом Володин пишет в своем Telegram-канале 21 марта.

В 2017 году Конгресс США принял закон об ассигнованиях Пентагону, который запрещает финансирование деятельности батальона «Азов»*, при этом назвав его неонацистской организацией.

Батальон «Азов»* — состоит из радикальных националистов, наёмников, которые проводят карательные операции против русскоязычного населения, признан экстремистской организацией и запрещен на территории РФ.

Как заявил Володин, вопреки этому закону, в марте 2022 года президент США подписал пакет военной помощи Киеву на 800 млн долларов, а общий объем поддержки составляет уже более 2 млрд долларов. По словам политика, это вооружение в итоге поступает к неонацистским батальонам.

Конгресс США должен покончить с двойными стандартами и призвать к ответу Президента США Байдена. Если США — правовое государство, других решений быть не может, — подытожил Вячеслав Володин.