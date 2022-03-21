«Кошкиспас» отметили 7-тысячное спасение кота

Автор: Анастасия Щербакова
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Волонтёры «Кошкиспас» помогли «юбилейному» животному обрести новый дом.

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Фото: tg-канал Питерская Булка

Как поделился tg-канал Питерская Булка вечером, 21 марта, в службу помощи животным обратился мужчина, который попросил волонтеров спасти застрявшего в подвале кота.

Кот сидел под зданием жилого дома и жалобно мяукал, надеясь найти спасение у людей. Обративший внимание на застрявшее животное пытался помочь ему сам, но у него не вышло. Тогда он обратился в «Кошкиспас».

Для опытных волонтеров спасение бедолаги также стало не простой задачей. Из-за большого количества снега местонахождение животного определить не удавалось, но «спасательная операция» все же увенчалась успехом.

Замёрзшее и испуганное животное забрал к себе мужчина, который и нашел котика.

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