«Кошкиспас» отметили 7-тысячное спасение кота

Волонтёры «Кошкиспас» помогли «юбилейному» животному обрести новый дом.

Как поделился tg-канал Питерская Булка вечером, 21 марта, в службу помощи животным обратился мужчина, который попросил волонтеров спасти застрявшего в подвале кота.

Кот сидел под зданием жилого дома и жалобно мяукал, надеясь найти спасение у людей. Обративший внимание на застрявшее животное пытался помочь ему сам, но у него не вышло. Тогда он обратился в «Кошкиспас».

Для опытных волонтеров спасение бедолаги также стало не простой задачей. Из-за большого количества снега местонахождение животного определить не удавалось, но «спасательная операция» все же увенчалась успехом.

Замёрзшее и испуганное животное забрал к себе мужчина, который и нашел котика.