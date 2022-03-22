Студентка скончалась после ДТП в Вырице. Сбившего ее водителя догнали в Луге

По информации ivbg.ru, 7 марта на пересечении Сиверского шоссе и улицы Андреевской в Вырице сбили 17-летнюю первокурсницу медицинского колледжа Санкт-Петербурга. Водитель с места скрылся.
Пострадавшую госпитализировали, однако 22 марта стало известно, что она скончалась. Водителя задержали 21 марта на улице Киевской в Луге. Им оказался 56-летний местный житель, работающий водителем в коммерческой фирме.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего по неосторожности).
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14.02.2022 2338