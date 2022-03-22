Во Всеволожскую поликлинику поступило три новых «Лада Ларгус»

Автомобили были закуплены для неотложной помощи жителям по программе модернизации первичного звена здравоохранения.

«Прием в поликлинике одного пациента занимает в среднем 12-15 минут, а неотложная помощь на дому для одного пациента ― это 35 минут. Благодаря пополнению нашего автопарка успеваю оказать помощь большему количеству людей», ― делится врач-терапевт Всеволожской поликлиники Андрей Спасский.

Во время пятой волны COVID-19 во Всеволожскую КМБ поступило более 33000 квартирных вызовов, только Андрей Спасский в этот период оказал неотложную помощь 1065 пациентам на дому.

Отметим, что в 2021 году на закупку 210 автомобилей было направлено более 237 млн рублей: 180 машин уже поставлено в больницы, 13 из них во Всеволожский район, семь в Лужский район и 13 в Тосненский район, еще 30 – поступят в 2022 году. В 2022 году 15 новых машину уже получила Гатчинская больница.

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Как уже ранее писал ivbg.ru, во Всеволожскую поликлинику поступил компьютерный томограф за 29 млн рублей. Аналогичный томограф в феврале был поставлен в поликлинику Кингисеппа, для чего даже пришлось демонтировать окно и расширить проем, а в ближайшее время КТ будет смонтирован в Лодейнопольской больнице. А в Тосно в поликлинике и в женской консультации новые УЗИ-аппараты пришли на смену старым, также в поликлинике Никольского установлен новый УЗИ-аппарат за 5,2 млн рублей, в Тихвинскую межрайонную больницу поступил новый передвижной УЗИ-аппарат, в Киришскую больницу поступило новое оборудование для физиотерапии.