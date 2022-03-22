Вечером 21 марта спасателям поисково-спасательного отряда Приозерска поступило сообщение, что в лесу около поселка Красноармейское заблудился пожилой мужчина.

Только к утру 22 марта спасатели нашли заблудившегося мужчину. Его вывели из леса и передали родственникам и сотрудникам скорой помощи, сообщили в аварийно-спасательной службе Ленобласти.