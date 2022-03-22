«Людям с честью безмолвие непозволительно»: ректорат Университета прокуратуры РФ обратился к студенчеству из-за Украины

Авторы обращения заявляют о поддержке решения Владимира Путина и о том, что государственность и суверенитет России, а также национальное самосознание российского народа – гарантия существования мира во всем мире.

«Сегодня, когда миру вот всем мире угрожает серьезная опасность, когда царит хаос, несправедливость, а порой и безнаказанность, людям с честью и совестью просто непозволительно оставаться безмолвными и безучастными», – пишут авторы обращения