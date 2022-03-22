Девятилетний ребенок получил компрессионный перелом позвоночника в батутном парке в Петербурге

По информации ivbg.ru, 21 марта девятилетний школьник был госпитализирован из батутного парка на проспекте Энгельса, 154, в Санкт-Петербурге.
Около 18:00 в полицию позвонил администратор ТРК и сообщил, что юный посетитель батутного парка повредил спину. Позже из больницы поступила телефонограмма о компрессионном переломе грудных позвонков у ребенка.
Полиция установила, что мальчик был на дне рождении одноклассника, неудачно прыгнул на батуте и упал. Никто его не толкал. Администрация тут же вызвала скорую помощь.
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23.02.2022 5609