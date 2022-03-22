Очередь в детские сады в Мурино и Кудрово сокращается

Вопрос ликвидации очередей в дошкольных образовательных учреждениях обсудили сегодня, 22 марта, на традиционной встрече депутатов Ленобласти с главой региона.

Как рассказали в пресс-службе ЗакСобрания Ленобласти, с докладом на эту тему выступила председатель комитета общего и профессионального образования Вероника Реброва.

По состоянию на 1 января 2022 года в детские сады Ленинградской области записаны чуть более 90 тысяч детей, что на две тысячи больше, чем в прошлом году, — отметила положительную динамику она. — При этом на учете для получения места в детский сад стоят более 25 тысяч детей, полторы тысячи из которых — это жители Мурино и 1175 — Кудрово.

В период планового комплектования в дошкольных образовательных организациях Ленинградской области на 2022-2023 годы будет выдано 21 438 направлений, и очередь в Мурино сократится на 1003 места, а в Кудрово — на 555 мест. Наиболее напряженно по-прежнему обстоят дела с местами в детские сады для детей 3-7 лет.

Среди мер повышения доступности дошкольного образования руководитель комитета назвала строительство новых детских садов, капремонт старых помещений, приобретение зданий. Так, в городе Мурино в 2022-2023 годах планируется ввести в эксплуатацию пять детских садов, в Кудрово — четыре. Благодаря этому будет предоставлено 500 и 620 новых мест соответственно. Всего же в 2022 году в Ленинградской области появится не менее 4305 новых мест.

Указанная задача также решается путем развития частный детских садов и групп временного пребывания, — добавила Вероника Реброва.

Кроме того, в Ленинградской области с 1 января 2020 года родителям выплачивается компенсация за непредоставление места в детском саду — ежемесячно 9500 рублей. В прошлом году выплата была предоставлена 6659 детям.

Андрей Лебедев в своем выступлении предложил комплекс мероприятий по увеличению мест в дошкольных учреждениях, среди которых упрощение госсакупочных процедур, в том числе увеличение аванса застройщику (на сегодня аванс составляет 30%) и увеличение сметы.

Дмитрий Звонков (КПРФ) поинтересовался, на какой стадии находится рассмотрение вопроса, поднятого на прошлой встрече. Тогда говорилось об изменении норматива градостроительного проектирования школ в Кудрово, Мурино и Девяткино в части его увеличения, чтобы на каждую тысячу жителей приходилось 120 мест в школе, а не 91. Глава региона поручил дать ответ сегодня же.

Напомним, что для зачисления ребенка в детский сад необходимо подать заявление на Едином портале госуслуг, Региональном портале госуслуг, портале «Образование в Ленобласти», в МФЦ или в органе местного самоуправления, на территории которого расположен детский сад.