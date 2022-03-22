В Госдуму внесли закон о признании участников спецоперации на Украине ветеранами

«Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект, который признает солдат ВС РФ, пребывающих на Украине, ветеранами боевых действий.

Об этом во вторник, 22 марта, сообщает РИА Новости. Если закон будет принят, участников спецоперации на Украине приравняют к ветеранам. Соответственно, им будет открыт доступ к системе соцзащиты.

Наши парни сегодня мужественно выполняют поставленные перед ними задачи на Украине, отдают жизни ради безопасности нашей страны, жителей Донбасса. Они заслуживают поддержки и уважения со стороны общества и государства не только во время операции, но и после нее, — секретарь Генсовета партии, вице-спикер Совфеда Андрей Турчак.