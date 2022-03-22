Гуляющие по улицам Мурино верблюды обескуражили местных жителей

В Мурино заметили трех экзотических животных, спокойно прогуливающихся по улице. Два верблюда паслись рядом с высотками в компании камерунской козы.

Как стало известно 47news, животные прибыли из Башкирии в составе цирка-шапито. В Мурино он пробудет с 26 марта по 3 апреля.

Организаторы цирка поделились, что в программе задействованы 12-летние монгольские верблюды сестры — Лейла и Актуша. Они принимают участие в одном номере, который построен на синхронном выступлении — животные перемещаются по арене и даже танцуют.

«Их порода адаптирована под погоду от +40 до -40 градусов, но не меньше. Цирку они не принадлежат. Мы работаем по договору с дрессировщиком, это его верблюды», — пояснили в цирке порталу 47news.