На счету полицейской собаки из Петербурга уже третья спасенная жизнь ребенка

Служебная собака по кличке Есения смогла найти пропавшую накануне 11-летнюю девочку.

Минувшим днем, 21 марта, служебная собака Есения совершила очередной подвиг — она вернула домой 11-летнюю девочку.

пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Вечером того дня в полицию обратились обеспокоенные отец с Петроградского района Петербурга. Мужчина сообщил, что его дочь утром ушла из дома и не вернулась. К розыску подростка подключились все патрульные наряды полиции района, — поделились вГУ МВД России по Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

На выручку пропавшему ребенку пришла Есения. По одному детскому ботинку она вышла на след девочки.

За образец запаха собаке дали кроссовок девочки. От дворовой детской площадки собака прошла несколько километров в сторону «Крестовского острова». Правильность маршрута также сверяли с камерами видеонаблюдения. От станции метро Есения прошла по улице Рюхина к набережной Мартынова, затем по Динамовской улице и привела сотрудников во двор дома на Кемской улице, — добавили в пресс-службе.

Как оказалось, девочка поссорилась с родителями и ушла гулять. Нашли ее целой и невредимой.