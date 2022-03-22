Соучастница хищения 764 млн рублей из бюджета Выборга отправилась в колонию

Подопечная бывшего главы Выборга, активно помогавшая ему похищать колоссальные бюджетные средства, проведет 4,5 года в колонии.

В суде Санкт-Петербурга оглашен первый обвинительный приговор по делу о хищении денег из казны Выборгского района Ленинградской области. Подчиненная Геннадия Орлова отправится в исправительное учреждение на несколько лет.

Как передает Объединенная пресс-служба судов Петербурга 22 марта, Красногвардейский суд огласил приговор директору МКУ «Выборгский районный центр финансово-бухгалтерского обслуживания» Оксане Чугункиной. Она признана виновной по двум эпизодам мошенничества в особо крупном размере. Обвиняемая полностью признала вину. Изначально с ней было заключено соглашение о сотрудничестве. Ближайшие 4,5 года она проведет в колонии общего режима.

Ранее стало известно, что экс-главе Выборга Геннадию Орлову продлили домашний арест.

Напомним, Александр Болучевский подозревается в мошенничестве в особо крупном размере. Экс-чиновник рассказал о хищении более 700 млн рублей и заявил, что половину отдал за место в мэрии Москвы. А 17 октября прошлого года по подозрению в мошенничестве задержали главу администрации Выборгского района Геннадия Орлова.