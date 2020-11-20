По делу о миллионных хищениях из бюджета в Выборге задержан Магомед

Приморский районный суд 20 ноября отправил под домашний арест Магомеда Османова. Это предприниматель, которого считают сообщником бывшего главы комитета финансов Выборгского района Александра Болучевского и экс-главы администрации Геннадия Орлова.

Османова обвиняют в особо крупном мошенничестве с бюджетом Выборгского района Ленобласти. На его счета перевели часть из 700 миллионов за строительные работы, которые на самом деле не выполнялись.

Магомед Османов работает генеральным директором ООО «Строймаркет 47». Вину он признал частично и дал показания.

Редакция ivbg.ru напоминает: бывший председатель комитета финансов администрации Выборгского района Александр Болучевский подозревается в мошенничестве в особо крупном размере. Точную сумму ущерба сейчас устанавливают следователи, однако экс-чиновник рассказал о хищении более 700 млн рублей. Болучевский заявил, что отдал половину за место в мэрии Москвы. А 17 октября по подозрению в мошенничестве задержали главу администрации Выборгского района Геннадия Орлова. Ранее Орлов подал в отставку, однако местные депутаты не поддержали такое решение.