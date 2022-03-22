Доходы жителей Ленобласти и Петербурга за год остались на прежнем уровне

Прибавка к зарплатам была только у петербуржцев в размере 1,3 %.

Рост фактического дохода жителей Северной столицы по итогам года составил лишь +1,3%. Жители Ленинградской области не могут похвастаться и таким приростом — за этот же период времени их зарплаты остались на том же уровне. Об этом свидетельствуют данные Петростата.

Например, в январе текущего года средняя зарплата в Санкт-Петербурге составила 73 522 рублей, что на 1,3% больше по сравнению с прошлым годом. Жители 47-го региона получили в январе текущего 53 088 рублей — столько же было и в прошлом году.