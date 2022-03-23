Стало известно, где на 23 марта зафиксированы 221 новый случай COVID-19 в Ленобласти

В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 221 человека. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба на 23 марта.

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Управление Роспотребнадзора приводит список населенных пунктов, где выявлены новые зараженные.