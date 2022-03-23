Стало известно, где на 23 марта зафиксированы 221 новый случай COVID-19 в Ленобласти

В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 221 человека. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба на 23 марта.
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21.03.2022 266
Управление Роспотребнадзора приводит список населенных пунктов, где выявлены новые зараженные.
- Бокситогорский район: Бокситогорск (+4), Пикалёво (+13), Большой Двор (+1).
- Волосовский район: Кикерино (+1), Бегуницы (+1), Извара (+1), Каськово (+2), Реполка (+1).
- Волховский район: Волхов (+11), Кисельня (+1), Новая Ладога (+4), Главная Запань (+2).
- Всеволожский район: Мурино (+8), Всеволожск (+5), Кудрово (+7), Янино-1 (+1). Проба (+1), Новое Девяткино (+2), Сертолово (+3), пгт. им. Морозова (+1), Ковалево (+1), Старая (+2), Вартемяги (+2), Токсово (+3), Романовка (+1), Бугры (+2), Агалатово (+1), пгт. им. Свердлова (+1), Павлово (+1), Рахья (+1), Куйвози (+1), Лупполово (+1), Порошкино (+1), Лаврики (+1).
- Выборгский район: Выборг (+7), Рощино (+1), Селезнево (+1), Светогорск (+1), Поляны (+1), Смирново (+1), Чулково (+1), Каменногорск (+2), Цвелодубово (+1), Соколинское (+1), Гаврилово (+1), Лосево (+1), Красносельское (+2), Красная Долина (+1), Вещево (+2), Михалёво (+1).
- Гатчинский район: Гатчина (+9), Никольское (+1), Терволово (+2), Елизаветино (+1), Дружная Горка (+1), Семрино (+1), Мыза-Ивановка (+1).
- Кингисеппский район: Кингисепп (+2).
- Киришский район: Кириши (+9), Будогощь (+3).
- Кировский район: Кировск (+2), Шлиссельбург (+5), Мга (+1).
- Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+4), Шамокша (+1), Вахнова Кара (+2).
- Ломоносовский район: Ломоносов (+1), Новоселье (+2), Новогорелово (+2), Гостилицы (+1), Горбунки (+1), Лаголово (+1), Виллози (+1), Дятлицы (+1), Лебяжье (+3), Кипень (+2).
- Лужский район: Луга (+1).
- Подпорожский район: Винницы (+1), Подпорожье (+2), Вознесенье (+1).
- Приозерский район: Приозерск (+10), Сосново (+1), Коммунары (+1), Кузнечное (+4), Мичуринское (+5).
- Сланцевский район: Сланцы (+5).
- Тихвинский район: Тихвин (+3), Красава (+1).
- Тосненский район: Тосно (+3), Тельмана (+1), Никольское (+3), Ульяновка (+1), Рябово (+1), Ушаки (+1), Красный Бор (+1), Липки (+1).