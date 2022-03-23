В Лужском районе дикие куропатки «покатались» с горки – видео

В Лужском районе Ленобласти семейство куропаток наслаждается последними снежными днями.
На кадрах, опубликованных комитетом по животному миру Ленобласти, семейство птиц прыгает по снегу и катается с горки. Так куропатки попрощались с холодами.
«Вот так в Лужском районе куропатки провожали зиму, решив напоследок прокатиться с горки», – говорится в сообщении.
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20.03.2022 147