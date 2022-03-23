По итогам 2021 года розничный кредитный портфель Северо-Западного банка Сбербанка достиг 1,28 трлн рублей 

По итогам 2021 года розничный кредитный портфель Северо-Западного банка вырос на 26% и превысил 1,28 трлн рублей (1 280,1 млрд). По Санкт-Петербургу и Ленинградской области рост выше – 30% и 31% соответственно. В целом, Петербург составляет половину всего розничного портфеля банка в СЗФО – 635,6 млрд рублей.

Как и годом ранее, наиболее динамично в 2021 году росло ипотечное кредитование. Портфель таких займов в Северо-Западном банке за прошлый год увеличился на 30% и достиг 806,8 млрд рублей. Ипотечный портфель Сбербанка по Санкт-Петербургу увеличился на 33% – до 477,6 млрд рублей (это 59% всего ипотечного портфеля Северо-Западного банка). Лидеры по темпу прироста ипотечного портфеля: Ленинградская область (41%), Калининградская область (36%) и Мурманская область (34%).

В общем портфеле займов физлиц ипотека стабильно занимает лидирующую позицию – на 01.01.2022 их доля составляет 63%.

29% от общего портфеля занимает потребительское кредитование. Портфель таких займов в Северо-Западном банке в 2021 году увеличился на 22%, достигнув объема 369,7 млрд рублей. Наибольший прирост в 26% – в Санкт-Петербурге, на втором месте – Псковская область – 25%, на третьем – Вологодская и Новгородская области – 23% к 2020 году.

Кредитные карты в портфеле розничного кредитования занимают 8%, или 103,5 млрд рублей, из них 44 млрд – Санкт-Петербург, 10,8 млрд рублей – Ленобласть. За 2021 год портфель кредитных карт вырос на 8% по СЗФО и по Санкт-Петербургу, и на 12% – по Ленинградской области.