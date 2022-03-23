Видео: водитель «Соляриса» снес велосипедиста на зебре в Петербурге

Момент столкновения иномарки и мужчины на велосипеде попал на видео. Двигался невнимательный водитель на запрещающий сигнал светофора.

Видеокадры с места происшествия публикует паблик ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб днем, 23 марта.

На записи камеры наблюдения видно, как велосипедист и еще несколько прохожих начинают двигаться по зебре на зеленый сигнал светофора. Тут же в кадре появляется черный «Солярис», который на приличной скорости сносит мужчину на двухколесном транспорте.

От силы удара пострадавший подлетел вверх и упал на асфальт. Прохожие бросились на помощь мужчине, а вот водитель иномарки особо не спешил на выручку. Двигался виновник ДТП на красный сигнал светофора, намереваясь «проскочить» между пешеходами.