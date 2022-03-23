В Петербурге при демонтаже нашли восемь боеприпасов времен войны

В Петербурге на территории предприятия на проспекте Обуховской обороны нашли сразу восемь осколочно-фугасных снарядов времен Великой Отечественной войны.

Боеприпасы обнаружили во время демонтажных работ. Это были ржавые снаряды 122 мм, предназначенных для стрельбы из гаубицы.

Взрывотехники ОМОН «Бастион» Росгвардии вывезли боеприпасы на спецполигон и там обезвредили.