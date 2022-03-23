В Петербурге при демонтаже нашли восемь боеприпасов времен войны

Автор: Гузель Галимова
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В Петербурге на территории предприятия на проспекте Обуховской обороны нашли сразу восемь осколочно-фугасных снарядов времен Великой Отечественной войны.

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Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти

Боеприпасы обнаружили во время демонтажных работ. Это были ржавые снаряды 122 мм, предназначенных для стрельбы из гаубицы.

Взрывотехники ОМОН «Бастион» Росгвардии вывезли боеприпасы на спецполигон и там обезвредили.

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