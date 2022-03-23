Минпромторг: бытовой техники, электроники и повседневных товаров на складах хватит на несколько месяцев

Глава Минпромторга заверил россиян, что наиболее популярных товаров в стране хватит на всех.

Об этом 23 марта, в среду, пишет РИА Новости, ссылаясь на главу Минпромторга.

Так, запасов бытовой техники и электроники в стране хватит на 1,5 — 3 месяца. Запасы комплектующих позволяют несколько сглаживать рост цен на эти товары.

Если говорить о товарах длительного пользования, около 90% бытовой техники и электроники, преимущественно зарубежных марок, собирается у нас с разной степенью локализации. Запасы готовых изделий сейчас составляют от полутора до трех месяцев, — сказал Мантуров во время совещания у президента РФ Владимира Путина.

По словам чиновника, также в достаточном количестве на складах запасов товаров личной гигиены, товаров для детей, средств бытовой химии и прочих категорий.