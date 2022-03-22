Третью часть «Фантастических тварей» не покажут в России

Фильм «Фантастические твари: Тайны Дамблдора» удален из графика кинопроката в России.
Об этом во вторник, 22 марта, передает издание «Бюллетень кинопрокатчика».
Третья часть кинофраншизы из мира «Гарри Поттера» должна была выйти в прокат 14 апреля, через семь дней после мировой премьеры.
Ранее россиян лишили премьер нового перезапуска «Бетмена» и «Морбиуса«.
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02.03.2022 350