Третью часть «Фантастических тварей» не покажут в России

Автор: Анастасия Щербакова
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Фильм «Фантастические твари: Тайны Дамблдора» удален из графика кинопроката в России.

Об этом во вторник, 22 марта, передает издание «Бюллетень кинопрокатчика».

Третья часть кинофраншизы из мира «Гарри Поттера» должна была выйти в прокат 14 апреля, через семь дней после мировой премьеры.

Ранее россиян лишили премьер нового перезапуска «Бетмена» и «Морбиуса«.

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