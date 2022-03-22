Третью часть «Фантастических тварей» не покажут в России

Фильм «Фантастические твари: Тайны Дамблдора» удален из графика кинопроката в России.

Об этом во вторник, 22 марта, передает издание «Бюллетень кинопрокатчика».

Третья часть кинофраншизы из мира «Гарри Поттера» должна была выйти в прокат 14 апреля, через семь дней после мировой премьеры.

Ранее россиян лишили премьер нового перезапуска «Бетмена» и «Морбиуса«.