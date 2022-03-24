Петербургский «Кризисный центр помощи женщинам» начнет принимать мужчин

Соответствующий законопроект одобрен Законодательным собранием Санкт-Петербурга в первом чтении 23 марта. На базе учреждения откроют отделение для мужчин, в том числе с детьми.
Как сообщил представитель губернатора в петербургском парламенте Константин Сухенко, в 2020 году в Санкт-Петербурге за помощью в трудной жизненной ситуации обращались 9 мужчин.
«Мужчинам тоже нужна помощь», – резюмировал Константин Сухенко
В 2021 году уже 13 мужчин обращались за помощью, а 2022 году – 36.
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23.03.2022 328