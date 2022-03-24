Россия и Беларусь отменят плату за входящие звонки в роуминге с 1 апреля

Ответственные министерства России и Республики Беларусь приняли решение об отмене платы за входящие звонки в роуминге на территории Союзного государства.

Решение обсуждалось годами, а принято было по итогам заседания группы совета министров Союзного государства.

Благодаря снижению тарифов в роуминге количество российских абонентов, пользующихся услугами сотовой связи в Республике Беларусь, увеличилось на 15%. Ранее ivbg.ru сообщал о том, что между нашими странами сняли все ограничения на поездки.