Дорожники Ленобласти выстроили спецмашины в буквы Z и V

Работники дорожных служб Приозерского района выступили в поддержку спецоперации России на Украине.

Перед выходом на рабочую смену дорожники выстроили спецтехнику в буквы Z и V , поддержав российских военных, которые сейчас проводят спецоперацию в Украине.

Фото: t.me/pul47

«Буква Z – это защита, забота, за Россию, а V – это сила в правде. Вся страна сегодня следит и желает удачи нашим парням, которые выполняют государственную задачу, защищая женщин, детей и стариков», — передает Telegram-канал слова главы дорожного комитета Ленобласти Дениса Седова.

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