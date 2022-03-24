Россия начала выплаты в десять тысяч рублей пенсионерам на освобожденных территориях Украины

МЧС РФ организует работу по выплатам 10 тысяч рублей пенсионерам и работникам бюджетной сферы, проживающих в освобожденных от нацбатов территориях Украины.

Об этом сообщает МЧС РФ на своем портале в четверг, 24 марта. Выдача денежной помощи организована в специальных пунктах силами Росгвардии.

Единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей направлены на поддержку наиболее социально незащищенных групп населения — пенсионеров и работников бюджетной сферы.

Вчера уже начал работу первый мобильный пункт, где сотрудники МЧС России принимают от граждан документы и производят выплаты. Приняты первые заявления. Людей информируют через СМИ, а далее они передают информацию родственникам, соседям. Хочу отметить, что работа только начинается, но поставленная нам задача будет выполнена в полном объеме, — подчеркнул врио главы МЧС России Александр Чуприян.