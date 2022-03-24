Силовики из Чечни освободили здание администрации Мариуполя

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил об освобождении здания администрации украинского города Мариуполь.
Об этом Кадыров поделился в своем tg-канале в четверг, 24 марта.
Ребята сообщают по радиосвязи, что освободили здание администрации Мариуполя и водрузили над ним наш флаг. Оставшиеся в живых бандиты не стали рисковать, побросали позиции, как уже стало для них традиционным, и бросились наутек», — пишет Кадыров в своем Telegram-канале.
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24.03.2022 89