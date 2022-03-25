Стали известны подробности обмена пленными между Россией и Украиной. Сколько и кого обменяли?

Ранее ivbg.ru со ссылкой на Марию Захарову сообщал о том, что Россия и Украина провели два обмена пленными. Подробности раскрыла уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

По ее словам, страны провели обмен пленными военнослужащими по формуле 10 на 10.

«Также был проведен обмен гражданских российских моряков с судна Millenial Spirit на украинских гражданских моряков со спасательного судна «Сапфир», – сообщает Татьяна Москалькова

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Морского агентство Молдавии, Millenial Spirit был поражен снарядом в нейтральных водах Черного моря в конце февраля. Десять членов экипажа покинули судно в спасательных жилетах. Позднее от полученных ран в больнице Черноморска в Одесской области умер капитан корабля.