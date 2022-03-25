Населенные пункты Ленобласти, где на 25 марта выявлены 203 новых заражения COVID-19

В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 203 человек. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба на 25 марта.
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21.03.2022 329
Новые случаи заболевания за сутки не зафиксированы в Приозерском районе. Управление Роспотребнадзора приводит список населенных пунктов, где выявлены новые зараженные.
- Бокситогорский район: Бокситогорск (+3), Пикалёво (+2), Ефимовский (+1).
- Волосовский район: Волосово (+2), Сумино (+1), Курковицы (+2), Калитино (+1), Холоповицы (+1), Рабитицы (+3).
- Волховский район: Сясьстрой (+2).
- Всеволожский район: Мурино (+19), Всеволожск (+3), Кудрово (+7), Янино-1 (+2), Новое Девяткино (+4), Щеглово (+2), Сертолово (+9), Вартемяги (+1), Романовка (+1), Бугры (+2), Агалатово (+1), пгт. им. Свердлова (+1), Лесное (+1), Дубровка (+1), Екатериновка (+1), Касимово (+1), Плинтовка (+1), Лесколово (+2).
- Выборгский район: Выборг (+9), Светогорск (+1), Каменногорск (+1).
- Гатчинский район: Гатчина (+5), Никольское (+12), Вырица (+1), Малое Верево (+1), Романовка (+1), Пудость (+1).
- Кингисеппский район: Кингисепп (+1).
- Киришский район: Будогощь (+1).
- Кировский район: Отрадное (+3), Синявино (+1).
- Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+3).
- Ломоносовский район: Аннино (+1), Малое Карлино (+1).
- Лужский район: Луга (+2).
- Подпорожский район: Подпорожье (+13), Вознесенье (+4), Важины (+7).
- Сланцевский район: Сланцы (+11).
- Тихвинский район: Тихвин (+25), Бор (+1), Мелегежская Горка (+1), Шугозеро (+2), Валя (+1), Свирь (+1).
- Тосненский район: Нурма (+1), Тосно (+2), Тельмана (+1), Никольское (+2), Федоровское (+1), Форносово (+1), Сельцо (+2), Любань (+2), Красный Бор (+3).