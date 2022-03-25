Байден назвал условие ввода войск НАТО и США на Украину

Вмешательство НАТО станет актуальным, если Россия применит на Украине химическое оружие. Об этом заявил президент США Джо Байден в рамках выступления в Брюсселе по итогам саммита Североатлантического альянса.

Также от журналистов прозвучал вопрос о том, рассматривает ли, по его мнению, президент России Владимир Путин возможность применения химического оружия на Украине и как могут отреагировать в этом случае США или НАТО, пишет «Взгляд».

«На первый вопрос я не могу ответить. Я не могу раскрывать разведывательные сведения. Это первое. Второе – мы ответим, мы ответим, если он его использует», – цитирует Байдена ТАСС.

А вот каким будет ответ – зависит от характера использования химического оружия, добавил он. На уточняющий вопрос, идет ли речь о военном ответе, американский лидер уклончиво, но пообещал, что он будет «соразмерный». Окончательное решение в НАТО примут в случае описанного развития событий.

Ранее эксперт выразил мнение, что президенту США Байдену и его окружению придется призвать к порядку польских лидеров, развернувших в последние дни бурную деятельность.