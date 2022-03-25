Средний чек автокредитов в Ленобласти превысил 1 млн рублей

Петербург и Ленобласть вошли в пятерку регионов-лидеров по размеру выданных автокредитов.

В среднем петербуржцы брали на покупку машины 1,56 млн рублей, жители Ленобласти — 1,38 млн рублей. Лидером рейтинга стала Москва — жители брали в кредит в среднем 1,97 млн рублей на покупку новых автомобилей и машин с пробегом. В пятерке также Московская область — 1,64 млн рублей и Краснодарский край — 1,43 млн рублей.

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