«Трудности с чтением»: убийца, представившийся в суде сыном Тора, пол года не может прочитать свое дело

Крайне необычное дело находится в производстве Приморского суда Петербурга. Обвиняемый в убийстве представился именем Локи, сыном Тора. Пол года он не может ознакомиться со своим делом, поскольку забывает, что прочитывал ранее.

О необычной судебной практике рассказывает Объединенная пресс-служба судов в своем tg-канале 25 марта.

Так, господину «Локи» (Михаил Глущенко) вменяют преступление по статье 105 УК РФ (Убийство). Еще в сентябре 2021 года «сын Тора» приступил к ознакомлению обвинительного заключения размером в 16 томов, но что-то пошло не так и процесс затянулся.

Следствие было вынуждено просить суд установить сроки, в которые обвиняемый и его защитник смогут наконец ознакомиться с делом. Иначе, это может расцениваться как намерение затянуть делопроизводство.

Как пишет пресс-служба, 17 марта «Локи» Глущенко дошел до 73 листа 9 тома и устал. По словам обвиняемого, он испытывает трудности при чтении — все, что он прочитывает, вскоре забывает и вынужден возвращаться в начало. Соответственно, ходатайство следствия об установлении сроков для чтения дела, он раскритиковал.

В итоге суд пошел на встречу правоохранителям и дал срок господину «Локи» Глущенко ознакомиться с делом до 14 апреля.