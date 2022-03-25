Родственники 4 дня искали жителя Колпино. В это время его пытали и требовали долю в квартире

Двое петербуржцев с криминальным прошлым похитили мужчину и требовали от него отдать им часть квартиры. Добивались они этого «кнутом и пряником», а точнее — алкоголем и побоями.

Как передает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, 54-летний колпинец пропал 20 марта. В полицию с соответствующим заявлением обратился сын пропавшего. Поиски мужчины нужного результата не давали, пока наряд полиции не прибыл 24 марта на вызов жильцов дома в Адмиралтейском районе города. Жители жаловались на шум из соседней коммуналки.

В комнате полицейские увидели двух пьяных мужчин: 54-летнего жителя Колпино и 39-летнего незнакомца. Тот, что постарше, и оказался тем самым пропавшим 4 дня назад. Как выяснилось, он был похищен двумя мужчинами с целью выбить из него долю в квартире. Для склонения к нужному результату вымогатели еще и спаивали свою жертву.

Оба злоумышленника уже задержаны.