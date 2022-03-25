«Фактически, топчемся на месте»: Мединский о переговорах России и Украины

Помощник президента РФ Владимир Мединский рассказал о результатах переговорного процесса между Россией и Украиной.

ОБ этом в пятницу, 25 марта, пишет РИА Новости.

Так, страны на переговорах пока сближают позиции только по второстепенным вопросам. По главным вопросам, фактически, результаты нет, заявил глава делегации РФ, помощник президента Владимир Мединский.

Переговоры шли всю неделю, с понедельника по пятницу в режиме ВКС, и будут продолжаться еще завтра. Идут они в режиме ВКС между экспертными группами, два-три раза в неделю между главами делегаций, последний раз это было вчера вечером. Сейчас по второстепенным вопросам позиции сближаются, однако по главным политическим мы фактически топчемся на месте, — говорит Мединский.