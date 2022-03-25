Минобороны РФ озвучило потери российской армии на Украине

Автор: Анастасия Щербакова
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Впервые со 2 марта Минобороны РФ озвучило потери ВС РФ в ходе спецоперации на Украине.

Как передает РИА Новости днем, 25 марта, ссылаясь на данные Минобороны РФ, в ходе военной спецоперации погиб 1351 российский военный, еще 3825 были ранены.

Такая информация была озвучена  в пятницу на брифинге в Москве первым заместителем начальника Генерального штаба ВС РФ генерал-полковником Сергеем Рудским.

К сожалению, в ходе специальной военной операции есть потери среди наших боевых товарищей. На сегодня погибли 1351 военнослужащий, 3825 получили ранения, — передает военный чиновник-офицер.
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