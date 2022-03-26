Туристы завезли в Петербург клещей из Псковской области и Крыма

В Петербурге в больницу обратились два человека с нехарактерным для нынешнего времени года недугом.

Как рассказали в Роспотребнадзоре Петербурга, с 18 по 24 марта в больницы Северной столицы обратились два человека с жалобами на укусы клещей. Подцепили паукообразных петербургские туристы в Крыму и в Псковской области.

Случаев заболевания клещевым энцефалитом и другими инфекциями, передающимися клещами, на территории Петербурга в указанный период не зарегистрировано, — отметили в Роспотребнадзоре.

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