Семьи из Донбасса получили новые дома в Ленинградской области

Петербургский предприниматель Евгений Пригожин оказал помощь пяти многодетным семьям, эвакуированным из ДНР. В Ломоносовском районе Ленобласти беженцы уже заселились в новые дома.

В оказании помощи семьям из Донецкой республики Евгению Пригожину содействовала партия «Единая Россия», пишет портал РИА «Новый день».

Журналистам издания стало интересно, кто является инициатором благотворительной деятельности: сам Евгений Пригожин или это все-таки проект администрации Петербурга.

Дело не во мне, дело в том, что федеральная власть всегда приходит к людям на помощь. «Единая Россия» – это и есть федеральная власть, избранная народом. Она и посодействовала мне в реализации проекта помощи семьям из Донецкой и Луганской областей, остро нуждающимся в жилье…, – передает пресс-служба компании «Конкорд» на своей странице в соцсети «ВКонтакте».