«Час Земли» пройдет в Ленобласти. Во мраке окажутся пять культурных объектов региона

Жителям Ленобласти предлагают помочь планете и отключить свет в домах и квартирах на один час.

Международная акция «Час Земли» пройдет в эту субботу, 26 марта. С 20:30 до 21:30 свет погаснет в пяти культурных объектах 47-го региона.

Как рассказали в пресс-службе правительства Ленобласти, участвовать в акции будут музей-заповедник «Прорыв Блокады Ленинграда», крепости Старая Ладога, Ивангород, Корела и Выборгский замок. На их территориях на час погаснет наружное освещение.

Поучаствовать в акции предлагают и жителям Ленобласти. Для этого достаточно выключить свет в квартирах и домах на указанный промежуток времени.