Число заболевших коронавирусом россиян за сутки достигло 24 тысяч человек

Автор: Анастасия Щербакова
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Госпитализация ковид-инфицированных выросла на 1,5 % за прошедшие сутки.

За прошедшие сутки в России госпитализировано 4275 больных Covid-19, что на 1,5% больше по сравнению с 25 марта. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

По информации ведомства, выписано за прошедшие сутки 60 933 человека — на 1,5% меньше, чем накануне. За день выявлено 24 072 новых случаев заражения, летальных исходов подтверждено 395 случаев.

Тем временем, в Ленобласти за последние сутки COVID-19 подтвердился у 211 человек. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба на 26 марта.

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