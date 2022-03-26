Россия нанесла ответный экономический удар Европе

Россия объявила собственный экономический ответ на санкции западных стран. Следом за ультиматумом по переходу на рубли при оплате газа, ЦБ РФ ограничил движение средств на 300 млрд долларов в недружественные страны.

О том, как Европа может ответить на такие контрудары России, разбирались журналисты портала Взгляд.

В пятницу, 25 марта, ЦБ РФ ограничил движение средств на 300 млрд долларов в недружественные страны. Это зеркальные меры — именно на такую сумму Запад заморозил и российские резервы.

Однако регулятор напомнил, что ранее в ответ на блокировку валютных счетов россиян власти уже запретили иностранцам продавать ценные бумаги и выводить средства из российской финансовой системы. На этом ЦБ не ограничился.

Теперь «выплаты по корпоративному долгу российских компаний и государственному долгу перед держателями долга из стран, которые поддерживают санкции против России, будут проходить только с разрешения правительственной комиссии», – говорят в регуляторе.

Россия не отказывается от исполнения обязательств, но в силу особенностей санкционной повестки берет под контроль любые внешние выплаты в таких валютах, – поясняет начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев.

Это не даст выплатить купонный доход и погасить облигации в валюте.

Сначала зарубежный банк должен получить разрешение на транзакцию от регулирующих санкционных ведомств. Если разрешение не будет выдано, значит, произойдет технический дефолт. Если потом в течение 30 дней не получится провести платеж, то придется по облигациям объявлять дефолт, – поделился Владислав Антонов, финансовый аналитик BitRiver.

Это означает, что Россия может сама пойти на дефолт, при том, что деньги на счетах для оплаты всех долгов имеются. Ранее Запад не допустил дефолт России по внешним обязательствам и провел в марте платеж в валюте, несмотря на заморозку резервов.

Дефолт по внешним обязательствам может привести к цепочке существенных убытков как крупнейших инвестиционных фондов, так и инвестиционных банков, которым придется платить по кредитно-дефолтным свопам на Россию, объясняет отказ Запада от дефолта России директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков.

Однако теперь ЦБ сам будет решать – кому можно платить по долгам (тем, кто санкции против России не ввел), а кому – нельзя (недружественным странам и компаниям).

Объем внешнего долга России, включая негосударственные заимствования, составляет 478 млрд долларов. До конца этого года выплаты по внешнему долгу постигнут отметки в почти 60 млрд долларов, включая процентные платежи. По оценке Евстифеева, 300 млрд долларов – это примерный объем внешних погашений на ближайшие три года. Иначе говоря, Россия может минимум три года принимать решение не платить по счетам компаний из стран, принявших санкции против России.

Ответная мера России в газовой сфере о переводе расчетов на рубли и вовсе ввела в ступор Европу. Переход в расчетах за российский газ на рубли является попыткой обойти европейские санкции, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Решением для европейцев могло бы стать снятие санкций с ЦБ РФ, чтобы можно было покупать рубли у одного продавца – ЦБ. Но Брюссель на это явно не настроен. Пока. Поэтому рубли, возможно, покупать придется на бирже у разных компаний-продавцов.

Евросоюз получает 155 млрд кубометров газа из России, что составляет 35% от всего импорта. В отдельных странах доля российского газа значительно выше. Так, в Австрии, Германии, Латвии, Венгрии, Польше и некоторых других странах Россия является основным поставщиком ресурса с долей 64-72%. Италия, Франция, Турция и Чехия получат из России менее 50% импортного газа. Швейцария и Дания – менее 10%. Испания, Португалия, Ирландия и Бельгия обходятся без российского газа.