«Третьего числа всё закончилось»: пленные ВСУ рассказали о голоде и отсутствии боеприпасов

Российские войска взяли под контроль командный пункт ВСУ в Киевской области. Там находились 60 солдат и офицеров ВСУ, которые почти месяц находились на «подножном корме».

Видео из поселка Николаевка Киевской области публикует tg-канал Минобороны РФ 26 марта. Как пишет ведомство, находившиеся там 60 украинских военных добровольно сдались в плен. Из них более половины — старшие офицеры ВСУ. Из-за нехватки продовольствия и боеприпасов они сложили оружие.

Третьего числа все закончилось, — заявил пленный офицер ВСУ на вопрос об обеспечении командного пункта.

Все сложившие оружие солдаты и офицеры были эвакуированы из зоны боевых действий, им при необходимости была оказана медицинская помощь. Также все военнослужащие ВСУ были обеспечены продуктами питания.