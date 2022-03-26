«Третьего числа всё закончилось»: пленные ВСУ рассказали о голоде и отсутствии боеприпасов

Российские войска взяли под контроль командный пункт ВСУ в Киевской области. Там находились 60 солдат и офицеров ВСУ, которые почти месяц находились на «подножном корме».
Видео из поселка Николаевка Киевской области публикует tg-канал Минобороны РФ 26 марта. Как пишет ведомство, находившиеся там 60 украинских военных добровольно сдались в плен. Из них более половины — старшие офицеры ВСУ. Из-за нехватки продовольствия и боеприпасов они сложили оружие.
Третьего числа все закончилось, — заявил пленный офицер ВСУ на вопрос об обеспечении командного пункта.
Все сложившие оружие солдаты и офицеры были эвакуированы из зоны боевых действий, им при необходимости была оказана медицинская помощь. Также все военнослужащие ВСУ были обеспечены продуктами питания.
Вам будет интересно
Соответствующий законопроект подписал Владимир Путин. Как передает РИА Новости в субботу, 26 марта, президент России Владимир Путин принял закон о признании...
26.03.2022 63