Участников спецоперации на Украине приравняли к ветеранам боевых действий

Соответствующий законопроект подписал Владимир Путин.

Как передает РИА Новости в субботу, 26 марта, президент России Владимир Путин принял закон о признании участников военной спецоперации на Украине ветеранами боевых действий.

Законом устанавливается статус ветерана и инвалида боевых действий военнослужащим, а также сотрудникам иных правоохранительных и силовых структур, выполняющим задачи на территории Украины, Донецкой и Луганской народных республик.

Реализация закона потребует дополнительного финансирования из федерального бюджета, которое, по оценкам Минобороны, составит порядка пяти миллиардов рублей в 2022 году.