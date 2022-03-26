Участников спецоперации на Украине приравняли к ветеранам боевых действий

Соответствующий законопроект подписал Владимир Путин.
Как передает РИА Новости в субботу, 26 марта, президент России Владимир Путин принял закон о признании участников военной спецоперации на Украине ветеранами боевых действий.
Законом устанавливается статус ветерана и инвалида боевых действий военнослужащим, а также сотрудникам иных правоохранительных и силовых структур, выполняющим задачи на территории Украины, Донецкой и Луганской народных республик.
Реализация закона потребует дополнительного финансирования из федерального бюджета, которое, по оценкам Минобороны, составит порядка пяти миллиардов рублей в 2022 году.
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