Более 100 км трассы «Кола» перекрыто из-за снежной бури

Снегопад и ветер ограничили движение на участке трассы Р-21 «Кола» в республике Карелия. Парализован участок дороги общей протяженностью более 100 км.

О перекрытии трассы сообщает ФКУ «Упрдор «Кола» днем, 26 марта. С середины дня закрываются многокилометровые отрезки в районе с 622-го и до 853-й километры, в районе Сегежи и дальше на север. Отмечается, что на дороге крайне низкая видимость.

Движение открывается и закрывается в зависимости от смещения непогоды.