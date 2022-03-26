Более 100 км трассы «Кола» перекрыто из-за снежной бури

Снегопад и ветер ограничили движение на участке трассы Р-21 «Кола» в республике Карелия. Парализован участок дороги общей протяженностью более 100 км.
О перекрытии трассы сообщает ФКУ «Упрдор «Кола» днем, 26 марта. С середины дня закрываются многокилометровые отрезки в районе с 622-го и до 853-й километры, в районе Сегежи и дальше на север. Отмечается, что на дороге крайне низкая видимость.
Движение открывается и закрывается в зависимости от смещения непогоды.
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26.03.2022 53