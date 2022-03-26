В последнее время в сети появилось множество видео, где присутствуют, якобы взятые в плен, российские военные. Эксперт объяснил, почему ролики подобного содержания ложь.

Россия передала организации «Красный крест» 500 карточек военнопленных, которых готова передать Украине, а с начала спецоперации уже прошло три обмена на выгодных условиях для российской стороны. Например, Москва передала Киеву мэра Мелитополя, а взамен получила своих девятерых бойцов.

Это говорит о том, что руководству РФ небезразлична судьба ее граждан, которые работают в Министерстве обороны РФ на контрактной основе, а сейчас задействованы в боевых действиях, пишет Борис Орлов, автор портала «Южная служба новостей«.

Зарубежные СМИ сейчас активно используют все источники распространения информация, и сейчас их основная задача — в огромных масштабах плодить фейки.

Так, в последнее время в интернете появилось множество видео о якобы взятых в плен российских солдат. Большая часть из них – ложь, такая же, как и горы трупов, где один из «покойников» курит сигарету в черном закрытом пакете.

Это делается ради психологического воздействия на близких и родственников контрактника. Переживая за своего родного человека, но зная, что с ним все в порядке, человек невольно начинает паниковать и совершать необдуманные поступки.

Главное, что доказывает недостоверность гуляющих в сети видеороликов — это явный непрофессионализм пленных, которых отыгрывают «актеры». Российские военнослужащие прекрасно знают, как вести себя в подобных ситуациях и не раскрывают все имеющуюся у них информацию. Такое явление больше характерно для бойцов «Азова» и ВСУ. Именно они оставляют секретные документы на местах своей дислокации, а при пленении выкладывают абсолютно все.

Показательную ситуацию мы описывали ранее. Российские войска взяли под контроль командный пункт ВСУ в Киевской области. Там находились 60 солдат и офицеров ВСУ, которые почти месяц находились на «подножном корме». Российским войскам один из офицеров рассказал, что его подчиненные почти месяц находились на «подножном корме» и без боеприпасов.