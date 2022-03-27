В Выборге украли 10 миллионов рублей у пенсионерки. Она хранила их дома

По информации ivbg.ru, 26 марта в полицию Выборгского района обратилась 66-летняя жительница Выборге. В ее трехкомнатной квартире на улице Некрасова побывал вор.
Чтобы проникнуть в жилище, злоумышленник преодолел две двери: к одной подобрал ключи, вторую отжал. Его добычей стали 10 миллионов рублей и драгоценности.
По факту кражи возбуждено уголовное дело.
Вам будет интересно
Минувшим вечером в городе был объявлен план "Перехват" для поимки четверых приезжих, похитивших в центре Петербурга молодую девушку. Об этом 5...
05.03.2022 4564