В Выборге украли 10 миллионов рублей у пенсионерки. Она хранила их дома

По информации ivbg.ru, 26 марта в полицию Выборгского района обратилась 66-летняя жительница Выборге. В ее трехкомнатной квартире на улице Некрасова побывал вор.

Чтобы проникнуть в жилище, злоумышленник преодолел две двери: к одной подобрал ключи, вторую отжал. Его добычей стали 10 миллионов рублей и драгоценности.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.