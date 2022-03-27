Пенсионерка получила тяжелые травмы после падения снега с крыши в Выборгском районе

По информации ivbg.ru, 24 марта незадолго до полуночи в 40-ю больницу в Сестрорецке госпитализировали 72-летнюю жительницу поселка Камышовка Выборгского района.

Врачи диагностировали у пострадавшей сочетанную травму таза и конечностей, перелом костей таза, закрытый перелом берцовой кости и закрытое повреждение капсульно-связочного аппарата голеностопа.

Ее состояние оценивается как тяжелое. Женщина помещена в реанимацию. По предварительным данным, на нее упал снег с крыши в Камышовке.