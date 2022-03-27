Биолог Глазков перечислил, какие звери выходят из зимней спячки в лесах Петербурга

Весна постепенно вступает в свои права, и в лесах Петербурга и Ленобласти становится более оживленно. Перелетные птицы начали возвращаться в регион, появились первые насекомые, змеи, а животные, которые уходили на зиму в спячку, просыпаются и готовятся встречать теплый сезон.

Кандидат биологических наук и автор YouTube-канала «Каждой твари по паре» Павел Глазков рассказал «Невским Новостям», каких еще зверей и пресмыкающихся можно встретить после их пробуждения в лесах возле города на Неве этой весной.

Медведи

Самые известные зимние сони — медведи. С приходом тепла спячка заканчивается, и они выходят на поиски пищи. По наблюдениям Глазкова, самцы просыпаются примерно на три-четыре недели раньше самок.

«Самцы со дня на день начнут просыпаться и выбираться, выходить из своих берлог. А самки остаются в берлоге до последнего, бывает даже до середины или конца апреля. Они максимально остаются в берлоге, потому что там безопасно», — объяснил Глазков

Как отметил биолог, сейчас в лесу очень мало еды для косолапых. К тому же зимой выпало много снега, что затрудняет поиски пропитания. Сейчас животным сложно искать себе пищу. Медведицы остаются в своих укрытиях так долго еще и потому, что им лучше не попадаться на глаза другим изголодавшимся представителям своего вида.

«Потому что самцы, если ее встретят, даже могут у нее отобрать медвежат. Да, медведи — каннибалы», — констатировал биолог

Однако не на всех медведей по весне находит голодное помешательство. Если у косолапых осень была удачной, и они смогли накопить достаточно жира, чтобы пережить зиму и весну, то они будут более лояльно относиться и к своим, и к чужим, в отличие от своих голодных сородичей.

«Природа так устроила, что жировых запасов хватает на всю зиму и еще примерно на две-три недели после того, как как они просыпаются. У них запас такой большой жировой, если кормовая база была хорошей, и животное не больное. Так что самцы скоро начнут потихонечку выбираться из берлог, самки — недели через три-четыре, по моим предположениям», — поделился Глазков

При этом эксперт отметил, что и сейчас есть шанс встретить косолапых, так как они уже понемногу начинают выбираться из берлог. Жители Ленобласти уже видели следы медведя в Лужском районе. Однако бывает и так, что проснувшись, медведь походит по лесу, оценит обстановку и вернется опять в берлогу. Вполне возможно, что лужский медведь поступил именно так, ведь сейчас в лесу еще слишком много снега.

Барсуки, ежи и еноты

Помимо медведей, в Петербурге и Ленобласти через пару недель начнут просыпаться барсуки, отметил Глазков. Кроме того, уже активизировались енотовидные собаки, которые тоже впадают в зимний сон. Ранее их сородичи — еноты-полоскуны и енотовидная собака Буба — проснулись в Московском зоопарке, сообщает «Вечерняя Москва». Этой зимой они ушли на зимний покой довольно поздно — в середине января, но сейчас уже готовятся к летней жизни.

Ежи пока еще находятся в спячке, но как только снег начнет сходить более активно, тоже выберутся из своих лесных нор.

«Я в лесу был в этом году, они [ежи] будут поздно просыпаться, потому что снега очень много. Полметра и выше в лесу. Многоснежная зима была», — отметил биолог

Чтобы не привлекать голодных зверей в свой двор, эксперт порекомендовал жителям поселков, деревень и садоводств не устраивать мусорки возле населенных пунктов. Глазков напомнил, что в прошлом году были случаи, когда молодых медведей весной видели в населенных пунктах. Они выходили к людям как раз из-за нехватки пищи. Точно так же могут поступить енотовидные собаки и лисицы. Они хорошо чувствуют разложение пищевых отходов и идут в деревни именно на этот запах.

Гадюки

Не только млекопитающие просыпаются, почувствовав весеннее тепло. Со дня на день, по словам Павла Глазкова, начнут выходить на свет гадюки. В Петербурге и Ленобласти они выползают из своих мест зимовья, когда температура днем поднимается выше +10 градусов. Выборгская гадюка опередила своих сородичей. В день, когда ее заметили, 24 марта, синоптики фиксировали пять градусов тепла.

Первые несколько недель, по словам биолога, змеи будут жить в том месте, где они провели зиму. Осенью они обычно сползаются с радиуса примерно в три-четыре километра и проводят холодные месяцы все вместе.

Как правило, для зимовки они выбирают одно общее высокое и сухое место. Такие, к примеру, находятся на самом краю болот, где есть возвышающийся песчаный берег. В этом защищенном от влаги месте их и можно найти ранней весной.

«Они несколько недель держатся в этих местах, где проснулись. Поэтому весной достаточно часто они встречаются в лесу, потому что концентрация на локальном месте высокая. Плюс трава еще не поднялась, и их очень хорошо видно», — рассказал Глазков.

В культурной столице и зверье культурное

Встретить дикое животное по весне волнительно и страшно. Зная, что после долгих месяцев холода и голода звери и пресмыкающиеся стремятся найти еду, последнее, что хочет человек —стать их добычей. Однако, как уверяет Глазков, жителям Петербурга и Ленобласти не стоит переживать — животные в этом регионе не стремятся напасть, если специально не провоцировать их.

«Вообще агрессивных животных у нас нет в нашем регионе. Даже та же гадюка не нападает первая на человека. Прежде чем наброситься, она несколько раз зашипит, и то в том случае, если сам человек к ней приближается и руку тянет», — успокоил биолог любителей лесных прогулок

По его словам, в других регионах звери и пресмыкающиеся действительно могут напасть на человека без причины. Он привел в пример случай, который произошел с ним несколько лет назад в Крыму.

«На меня нападал желтобрюхий полоз. Двухметровая змея просто со стороны приползла, начала на меня набрасываться. Вот полозы агрессивны, хотя и не ядовитые, а у нас гадюки не агрессивные совершенно в 99,9 % случаев. Они кусают, если их берут в руки или начинают палкой бить, или случайно наступают на них», — объяснил Павел Глазков