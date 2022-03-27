Заведующий Эрмитажа отдал 500 тыс. рублей вымогателям

По информации ivbg.ru, 26 марта в полицию обратился 84-летний заведующий Государственного Эрмитажа, который рассказал о странном звонке.
Ему позвонил неизвестный и сообщил, что его сестра попала в ДТП. Чтобы ее не привлекли к уголовной ответственности, якобы необходимо передать 500 тыс. рублей.
В тот же день к дому мужчины подъехал мужчина и забрал деньги. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.
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17.02.2022 5942