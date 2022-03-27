По данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 28 марта на территории Ленинградской области температура воздуха составит ночью -3… -15 °C, днем -2… +6 °C.

На западе региона ночью снег, утром и днем осадки, местами в виде мокрого снега, на юге с дождем. На востоке: ночью и днем снег, местами мокрый. В отдельных районах метель.

Ожидаются налипание мокрого снега, гололед на дорогах. Ветер ночью юго-восточный, южный, днем переходящий к западному, северо-западному 7-12 м/с, местами порывы 15-18 м/с.