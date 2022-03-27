Фото: шахматный турнир прошел в Приозерском районе

В выставочном зале крепости Корела в Приозерском районе 27 марта начался ежегодный традиционный шахматный блицтурнир памяти Почетного Гражданина Приозерского района Алексея Ивановича Котова.

Фото: 47channel.ru

В состязании участвуют игроки разных возрастов, в том числе и учащиеся школ. Шахматисты соревновались друг с другом на протяжении трех часов. Победителей ожидали памятные кубки и медали.