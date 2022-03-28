На семи федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение 28 марта

Автор: Сергей Агутин
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Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 28 марта при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленинградской области.

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14.02.2022 2508
Р-21 «Кола» (Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия):
  • км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
  • км 74,75,78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение деформаций а/б покрытия.
М-10 «Россия» (Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург):
  • км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
  • км 670-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение деформаций а/б покрытия.
А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо» (Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора):
  • км 105-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-114 «Вологда – Тихвин»:
  • км 479-532 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-181 «Скандинавия» (Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой):
  • подъезд к г. Выборгу № 1 км 0-6 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 19:00, ликвидация деформаций а/б покрытия, ремонт обочин;
  • подъезд к г. Выборгу № 2 км 0-9 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 19:00, ликвидация деформаций а/б покрытия, ремонт обочин;
  • км 135-159 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 19:00, ликвидация деформаций а/б покрытия, ремонт обочин.
А-181 «Выборг-Светогорск»:
  • км 15-31 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 19:00, очистка тротуаров;
  • км 36-48 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 19:00, очистка тротуаров.
А-121 «Сортавала» (Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»):
  • км 0-37 ограничение скорости движения в сторону СПБ с 08:00 до 20:00, очистка и ремонт дорожных знаков;
  • км 2-4 ограничение скорости движения в сторону Приозерска с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.
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